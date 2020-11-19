Євробачення 2021: в якому півфіналі виступить Україна

Організатори міжнародного пісенного конкурсу вирішили не проводити нове жеребкування та зберегли за країнами-учасницями їх місця у півфіналах.
Таке рішення оргкомітету конкурсу обумовлено тим, що список учасників ніяк не змінився і на сцені виступлять представники 41 країни. Також ухвалене рішення має сенс як для учасників, так і для глядачів, які купили квитки на півфінали за участю конкретних країн.
Перший півфінал (18 травня 2021 роки)
- Німеччина
- Італія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Білорусь
- Литва
- Швеція
- Словенія
- Австралія
- Ірландія
- Росія
- Норвегія
- Кіпр
- Хорватія
- Азербайджан
- Мальта
- Ізраїль
- Україна
- Румунія
- Бельгія
Другий півфінал (21 травня 2021 роки)
- Франція
- Іспанія
- Велика Британія
- Австрія
- Молдавія
- Польща
- Сан-Марино
- Сербія
- Ісландія
- Чехія
- Греція
- Естонія
- Данія
- Болгарія
- Швейцарія
- Фінляндія
- Вірменія
- Латвія
- Грузія
- Португалія
- Албанія
Євробачення
Євробачення у 2020 році у Роттердамі (Нідерланди) скасували через пандемію коронавірусу.
Згодом стало відомо, що всі учасники та їх пісні будуть представлені на сцені конкурсу у 2021 році.
Організатори музичного конкурсу опублікували чотири варіанти сценарію проведення Євробачення 2021.