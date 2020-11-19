«Л/ДНР» знову напали на ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

Минулої доби, 18 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці вкотре порушили режим тиші на Донбасі, здійснивши провокативні постріли в бік позицій ЗСУ.

Втрат і поранень серед українських захисників немає і ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається ними контрольованою. Про це інформує штаб ООС у Facebook.

Зокрема, зазначається, що в районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У штабі ООС додають, що від початку цієї доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, які набули чинності 27 липня 2020 року, в зоні проведення Операції не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Збройних сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в ООС, що проводиться на території Донецької та Луганської областей», – підкреслюють військові.