У Чернігові знешкодили колекторську фірму, яка шантажувала боржників підробленим порно

У Чернігові поліція із залученням спецпризначенців провели обшуки в офісі колекторської фірми, співробітники якої підозрюються у виготовленні та поширенні порнографічних матеріалів.

За інформацією прес-служби Управління поліції в Чернігівській області, із заявою в поліцію ще в квітні звернулася місцева жителька, яка повідомила про погрози від незнайомих чоловіків. Ті вимагали повернути кредитні кошти, які потерпіла ніколи не отримувала.

Після погроз фізичною розправою, колектори поширили в Інтернеті змонтовані матеріали порнографічного характеру із зображенням заявниці.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

18 листопада поліція провела санкціоновані обшуки в офісі колекторської компанії.

В ході обшуку поліцейські вилучили півсотні ноутбуків, 30 мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, документи та листи для боржників кредитних установ. Вилучене направлене на проведення відповідних експертиз.

Поліція встановила, що зловмисники збирали особисту інформацію про боржників, їх близьких родичів, знайомих та колег по роботі. Систематично телефонували з вимогами сплати заборгованості та погрозами. Після чого за допомогою спеціальних програм монтували та поширювали в Інтернеті матеріали порнографічного характеру із зображеннями боржників, які колектори знаходили в соцмережах.

Нині триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює особи всіх постраждалих від діяльності колекторської фірми та перевіряє причетність зловмисників до аналогічних злочинів.