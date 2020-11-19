Легендарному украинскому автомобилю исполнилось 33 года

Знаменитая “Таврия” отмечает свой День рождения. В этот день, ровно 33 года назад, 18 ноября 1987 года, с конвейера Запорожского автозавода сошла первая партия серийных хетчбэков ЗАЗ-1102.

Как сообщает Facebook-сообщество “Українські автомобілі“, на первых порах машина оснащалась 51-сильным карбюраторным двигателем 1.1 МеМЗ-245. Позднее на автомобиль уже ставили моторы объемом 1,2 и даже 1,3 л с прямым впрыском топлива. В 1987-м “Таврия” выпускалась небольшими экспериментальными партиями, а уже в 1988-м ЗАЗ вышел на полный цикл производства – в тот год было собрано 4 тыс. ед. ЗАЗ-1102.

В 1998-м “Таврия” пережила обновление и стала называться “Таврия-Нова”. Выпускалась она до 2007 года. После этого легенда ушла на пенсию. За время своего существования ЗАЗ-1102 была самым дешевым автомобилем не только украинского, но и европейского рынка.

На основе “Таврии” было также выпущено множество других автомобилей – 5-дверные универсалы, хетчбеки и лифтбэки, самым известным из которых является “Славута”. При этом в Европе на базе ЗАЗ-1102 даже делали электромобили.