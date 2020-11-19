ЦИК отменила итоги местных выборов на модном курорте

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла очередное решение о проведении повторных местных выборов. Избиратели должны еще раз проголосовать в Каролино-Бугазе Одесской области, которое знаменито своими пляжами и чистым морем.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«ЦИК во исполнение решения суда и с целью восстановления нарушенных избирательных прав отдельных граждан быть избранными обязала Каролино-Бугазскую сельскую территориальную избирательную комиссию Одесской области безотлагательно решить вопрос о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1 — 5, 7 и Каролино-Бугазского сельского головы такими, которые не состоялись, а также о назначении соответствующих повторных выборов, о чем безотлагательно проинформировать ЦИК.

Также указанная комиссия обязана привести свои решения и деятельность в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины, с учетом решений судов, вступивших в законную силу.

Кроме того, ЦИК обратила внимание Каролино-Бугазской сельской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы, а также на ответственность, которую несут избирательные комиссии и их члены за нарушение требований законодательства Украины о местных выборах», — заявили в ЦИК.

Напомним, что Одесский окружной административный суд отменил постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК о признании Андрея Апанасенко Каролино-Бугазским сельским головой.