Половина українців проти карантину вихідного дня

Українці вважають, що карантин вихідного дня не допоможе

Думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи “Рейтинг“.

Водночас тільки 35% очікують, що в результаті реалізації проекту поширення коронавірусу зменшиться, зате 62% – не згодні з цим.

Більшість (85%) знають про те, що уряд ввів карантин вихідного дня, 15% – щось чули або взагалі вперше чують про це.

При цьому 61% вважають недоцільним введення жорсткого карантину (локдауна), (36% підтримують). Його ефективність оцінюють значно вище, ніж карантину вихідного дня: 55% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауна зменшиться, 42% – мають протилежну думку.

Опитування проведено Соціологічною групою “Рейтинг” 15-17 листопада 2020 року серед 3000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,8%.