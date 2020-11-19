В Україні почали діяти оновлені правила дорожнього руху: що важливо знати

З 17 листопада набули чинності зміни до правил дорожнього руху України, прийняті минулого тижня Кабінетом міністрів за ініціативою МВС.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 11 листопада. Розповідаємо, що важливо і потрібно знати всім учасникам дорожнього руху.

Водії таксі тепер зобов’язані пристібатися ременем безпеки. Без ременя дозволено їздити лише у межах населених пунктів водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні користуватися засобами пасивної безпеки (підголовниками, ременями безпеки, де їх установка передбачена конструкцією), а пасажири з інвалідністю, можуть не користуватися ними тільки якщо їх фізіологічні особливості унеможливлюють користування.

Пішоходи, які йдуть по узбіччю або проїжджій частині дороги, зобов’язані використовувати світловідбиваючі елементи (стрічки, наклейки, жилети і т.д.) в темний час доби і в умовах обмеженої видимості. Або мати одяг зі світловідбиваючими елементами.

Велосипедисти отримали право їздити по смугах для руху громадського транспорту.

Учні, які сідають за кермо навчального автомобіля, повинні мати при собі дійсну медичну довідку, яка засвідчує відсутність протипоказань для керування транспортними засобами.

Крім того, змінені деякі положення, що стосуються автомобілів і водіїв, що перевозять небезпечні вантажі, і введений новий вид дорожнього знаку 1.40, який тепер буде називатися «зміна покриття» замість давно втратив актуальність знаку «кінець дороги з удосконаленим покриттям».