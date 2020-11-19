Зеленський пригрозив виписати «100 штрафів» власнику клубу «5 елемент». Порошенко не забарився з відповіддю

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні прокоментував нібито порушення карантину вихідного дня з боку столичного клубу «5 елемент».

«Санкції за порушення карантину вихідного дня стосуються і власника клубу «5 елемент». З одного боку ви кричите, що ситуація з поширенням коронавірусу критична, з іншого – сприяєте цьому. Вам, мені здається треба вирішити, ви або рятівник, або звичайний комерсант. І раджу не витрачати кошти на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплати штрафів. Ви вже отримали один штраф, буде і новий штраф», – сказав Зеленський.

За його словами, якщо треба буде виписати «100 штрафів» власнику клубу «5 елемент», то це буде зроблено.

«Будемо таким чином повертати до бюджету все, що ви вкрали за попередні роки», – заявив президент.

Зазначимо, що експрезидент Петро Порошенко, з яким пов’язують «5 елемент», вже відреагував на заяву Зеленського.

«Це вже агонія, Володимире Олександровичу. А про «повернути вкрадене з бюджету», тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз розповів про ваше Велике крадівництво», – написав Порошенко у Facebook.