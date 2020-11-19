В морпорту «Южный» снова «всплыла» крупная партия кокаина. Аж на $4 млн

Эквадорскую «дурь» традиционно спрятали в контейнерах с бананами.

В морском порту «Южный», что в Одесской области, в контейнере с бананами из Эквадора обнаружили кокаина на 4 млн долларов, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В Одесской области снова задержали партию южно-американского кокаина. Наркотические брикеты, общим весом 22,6 кг обнаружили в контейнере из Эквадора.

Правоохранители нашли 20 брикетов кокаина в морском порту «Южный». Наркотик был спрятан в вентиляционных люках контейнера с бананами. Стоимость этой партии по ценам «черного рынка» составляет 4 млн долларов США.

Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР).

С начала 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.