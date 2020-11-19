ГБР обвиняет в пожарах на Луганщине руководство пожарников

Работники Государственного бюро расследований установили новые причины, по которым могли произойти пожары в Луганской области летом и осенью 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы служебных лиц указанного главного управления ГСЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходу обысков были обнаружены и конфискованы вероятные инструменты преступления, а также некоторые документы.

Следователям удалось установить, что главной причиной масштабных пожаров в Луганской области было системное разворовывание топлива руководством ГСЧС.

«Почти в каждом структурном подразделении указанного управления по указанию руководства были куплены специальные технические средства — приборы для коррекции одометров автомобилей. Именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали», — сказано в заявлении.

Уточняется, что таким образом у ГСЧС не было необходимого резерва топлива и специализированная техника не могла вовремя выезжать на места пожаров. Такие коррупционные действия привели к гибели людей, уничтожению жилья и лесов огнем.

В данный момент в ГБР ведется досудебное расследование по факту служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям.