Все закрыли и запретили ходить в гости: как в Европе ударили локдауном по COVID-19

С начала ноября практически все европейские страны вернули строгий карантин для сдерживания распространения эпидемии коронавируса. В каждой из них свой вариант ограничений. На полный локдаун по весеннему сценарию, то есть когда закрыто все, решилась Австрия, Великобритания, Франция.

Украинцы, проживающие за границей, в Лондоне и Вене, рассказали OBOZREVATEL, как это – «карантинить» по-европейски.

«Вена – пустая, австрийцы, как роботы»

Сначала в Австрии до 30 ноября должны были действовать мягкие ограничения. Рестораны и кафе могли продавать еду только на вынос. Магазины работали, но все рождественские ярмарки были отменены. Детсады, младшая и средняя школа продолжали обучение в классах, а старшая школа и университеты перешли на дистанционное обучение.

Однако таких мер для сдерживания эпидемии оказалось мало и власть вынуждена была пойти на крайне непопулярный шаг: ввести полный локдаун. Теперь в Австрии на улицу можно выходить только в магазин, аптеку, а также для посещения врача и церкви. Парикмахерские, косметологические, массажные салоны, спортклубы и все ТРЦ закрыты. Работают только заправки, банки, киоски, супермаркеты, аптеки.

Чтобы спасти Рождество и позволить людям видеться, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести массовое тестирование населения на коронавирус по примеру Словакии.

Сейчас в Австрии зафиксировано 221 тыс. больных и 2 тыс. 54 смерти. Суточный уровень новых заражений держится на отметке 7 тыс., смертей – в среднем до 100.

«Кроме всего, в Австрии введен комендантский час – с 8 вечера до 6 утра нельзя выходить на улицу. Закрыли детские сады и школы. В первый локдаун почти все носили маски даже на улице, хотя это было не обязательно, как сейчас, не знаю. Если кто-то не соблюдал дистанцию 2 метра – от него отбегали. Некоторые даже возмущались: «Ты нарушаешь правила!». Австрийцы, как роботы, они менее человечны по сравнению с британцами. Вена сейчас опустела», – рассказала об австрийском карантине украинка Елена, проживающая в обоих городах – и в Вене и в Лондоне.

В Лондоне предлагали доносить на соседей

Великобритания тоже находится на полном карантине, который начался еще 5 ноября и должен закончиться 5 декабря. В стране закрыты все пабы, рестораны и непродовольственные магазины. Школы и университеты продолжают работать. Людям разрешено выходить из дому только в случае необходимости. Суточная заболеваемость по стране последние две недели находится на уровне 20-25 тыс., смертность составляет в среднем до 500 в сутки. Всего в стране заболели 1 млн 410 тыс. человек и 52 745 смертей.

«В Лондоне тоже локдаун, но такого ощущения пустоты, как в Вене – нет. Разве что в бизнес-районе, где находятся все офисы. Британцы вообще более human, как бы более человечны. В Лондоне закрыты все рестораны, гостиницы, магазины и места спорта. Работают только на вынос. Аптеки и продуктовые открыты. Нельзя ходить в гости, но можно сформировать Support bubble. Если живешь один – разрешено ходить в гости к одному человеку или к одной семье. Можно выходить на прогулки с друзьями, но надо держать дистанцию. Правда, этого не соблюдает никто», – рассказала девушка.

Маски обязательны в закрытых помещениях. В такси также маски, но надевают их не все.

«Говорят, что нельзя ездить даже в собственный загородный дом, но не думаю, что британцы этого придерживаются. Локдаун в Лондоне более приятный из-за людей. Все пытаются придерживаться правил, держать дистанцию, мыть руки, но никто не начинает кричать от ужаса, если этого кто-то не делает. В сентябре лейбористы агитировали доносить на соседей, если те увидят у них дома гостей. Но народ возмутился, и все затихло», – подытожила Елена.

Поляки до сих пор не верят в коронавирус?

Украинцы, проживающие в соседних странах, Польше и Венгрии, где также введены жесткие ограничения, говорят, что местные выполняют основные правила – носят маски в помещениях и транспорте, не отмечают семейных праздников большим кругом, а это более 8 человек. Также запрещено появление несовершеннолетних детей на улице без сопровождения родителей. Время от времени несогласные с жестким карантином поляки выходят на протесты.

«В Польше введен обязательный масочный режим везде – на улице тоже. Редко можно встретить человека без маски. За это предусмотрены высокие штрафы (примерно 750 грн. – Ред.). Поляки не бастуют и не выступают против карантина, но часть из них до сих пор не верит в существование коронавируса. Заведения питания работают, но не все. Между столиками расстояние, маленькие – закрыты. Работают парикмахерские, почта, больницы, прачечные, а вот развлекательные заведения закрыты», – добавил украинец Андрей, который живет в польском Вроцлаве.

Локдаун завис и над Украиной

В Украине, как и в Европе, тоже продолжается рост заболеваемости. Уже перейдена суточная отметка в 12 тыс. больных. Пока у нас действует карантин выходного дня, к концу ноября на выходных закрыты все развлекательные центры, рестораны и кафе работают только на вынос. Однако такая идея карантина полностью раскритикована украинским бизнесом.

Врачи, которые лечат коронавирус, призывают власти ввести полный локдаун – закрыть все в стране на 3-4 недели, чтобы прервать цепочку передачи инфекции. Полностью во власти от такого варианта не отказываются, если ситуация с госпитализацией больных ковидом станет крайне критической. Порог – 20 тыс больных в сутки. По прогнозам эпидемиологов, к такой цифры можем дойти уже через 3 недели.