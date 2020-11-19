В Киеве от COVID-19 с разницей в три дня умерли мать и дочь

В столичной больнице скончалась женщина с тяжелой формой COVID-19, тремя днями ранее умерла ее дочь 36 лет с таким же диагнозом.

Об этом в эфире ТСН рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии инфекционных больных Алена Хомякова. Всего по состоянию на 18 ноября в столице 200 человек находились на интенсивной терапии из-за коронавируса, около тридцати из них были подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщил врач-анестезиолог 9-й городской больницы Киева Владимир Лиходиевский, по сравнению с октябрем, молодых пациентов с тяжелыми формами COVID-19, которым требуется реанимация, стало больше.

Медики говорят, что работать невероятно сложно физически и эмоционально. Помогает держаться, когда удается спасти больным жизнь, особенно тем, кто находился на ИВЛ.

Со своей стороны, пациенты, которые побороли тяжелую болезнь, говорят, что не имеют никакого желания сомневаться в существовании коронавируса.