Украина выдворила российского актера и запретила ему въезд

Российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, российский актер прибыл в аэропорт «Борисполь» рейсом из Минска. Мужчина сообщил, что целью его прибытие является участие в телевизионных съемках. В ходе пограничного оформления сотрудники Госпогранслужбы заметили, что россиянин посещал аннексированный Крым, тем самым нарушил требования законодательства Украины о порядке въезда на ТОТ Украины и выезда с нее.

Примечательно, что сам россиянин категорически отрицал посещение оккупированной территории. Пограничниками было принято решение запретить Гребенщикову въезд на территорию Украины в течение трех лет. Актер вернулся обратным рейсом в Беларусь.