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Муж спикера Нацполиции Волыни застрелился после совершения смертельного ДТП

19.11.2020

Муж спикера управления Национальной полиции Волынской области Ольги Бузулук Роман покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает ВолиньPost, мужчина выстрелил в грудную клетку из ружья в поселке Головно Любомльского района.

Напомним, вечером 27 сентября Роман Бузулук, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Infiniti-QX50, на улице Потебни в Луцке совершил столкновение с Volkswagen Passat B6.

В результате ДТП погибла 47-летняя женщина. Еще одну пассажирку автомобиля Volkswagen Passat B6 госпитализировали с травмами.

30 сентября Бузулуку сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). 2 октября его взяли под стражу с правом внесения залога.

Из-под стражи мужчина вышел 5 октября, внеся залог в размере 168 тысяч 160 гривен.

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