«Дроч*т министра»: как Аваков мог помочь скандальному Вовку с должностью – расследование

Глава Окружного административного суда Павел Вовк для того, чтобы удержаться на должности, мог использовать определенные знакомства. Вероятно, он просил помощи у окружения министра внутренних дел Арсена Авакова.

Известно, что глава ОАСК часто общался с экс-заместителем министра внутренних дел Сергеем Чеботарем. Это выяснили из аудиоразговоров, которые были скрыто записаны в кабинете Вовка, говорится в новом фильме-расследовании «Следствия.Инфо«.

По словам антикоррупционных активистов, Чеботарь – близкий к Авакову человек.

Справка. Именно Чеботаря вместе с сыном Арсена Авакова подозревали в «деле рюкзаков Авакова». Подробнее об этом читайте по ссылке.

В журналистском расследовании говорится о том, что весной 2019 года судьи Окружного административного суда Киева должны были проходить переаттестацию. Проводила ее специальная комиссия – Высшая квалификационная комиссия судей может рекомендовать уволить судей, если на то есть причины: подозрение в непрофессионализме или недобропорядочности.

Делегирует людей в эту комиссию уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Что просил Вовк у Чеботаря

В аудиоразговорах слышно, как Вовк просил Чеботаря повлиять на Денисову. Он хотел, чтобы она сделала все для того, чтобы в состав комиссии вошли нужные ему люди. Сама Денисова не скрывает знакомства с Аваковым и называла его «своим другом».

«Нашли мы механизм, как выбить второго человека. Дал девочкам справку, дал алгоритм. Там жалобу, проект жалобы, мы сами организуем и подадим на днях ей, Денисовой. Поэтому берите, давайте ей по шее – и все», – сказал Вовк.

Он общался с Чеботарем по меньшей мере 5 раз. Обсуждали именно изменение состава судейской комиссии. Вовк коммуницировал также с самими кандидатами, которых продвигал в ВККС.

Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на*уй и не надо. Итак, если вы хотите прочно туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию, – говорил Вовк одному из своих кандидатов.

Вероятно, в этом разговоре речь шла именно о Чеботаре и Авакове.

Также на скрытых аудиоразговорах слышно, что Вовк хвастался личными поездками к Авакову. «Аваков на следующий день уезжает снова в Америку. Ну вот я у него вчера был, бл*дь, мы общались», – подчеркивал Вовк своим коллегам в кабинете.

Что говорят Чеботарь и Аваков

В разговоре с журналистами «Следствия.Инфо» Сергей Чеботарь сказал, что эти вопросы «очень далеки к нему». После этого сразу бросил трубку.

Сергей Чеботарь / Фото LB.ua

В то же время Арсен Аваков отказался предоставить комментарий и объяснить, были ли у него на самом деле связи с главой Окружного админсуда Киева.



Арсен Аваков / Фото LIGA.net

Шабунин: Чеботарь – профессиональный управленец

Основатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что даже после увольнения Чеботарь не потерял влияние на политические процессы в стране. По его словам, Чеботарь – профессиональный государственный управленец.

Он точно понимает, какое ему надо решение, какую кнопку нажать, какая формулировка должна быть в решении судебном. О чем он может просить административный суд, а о чем не может просить. Человек должен разбираться в процессе. Поэтому он переговорщик,

– рассказал Шабунин.

Как прошла переаттестация

В квалификационную комиссию судей по квоте Людмилы Денисовой все же попали нужные Вовку кандидатуры. Один из них – Николай Сирош. Однако большинство судей ОАСК переаттестацию так и не прошли. Сейчас же оценивание судей временно остановлено.

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Автор:Мария Горбань,Дмитрий Реплянчук