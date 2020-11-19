Смертельные пожары на Луганщине не могли потушить из-за хищения топлива для спецтехники

Одной из возможных причин масштабных пожаров на Луганщине в июле и сентябре-октябре 2020 года стало системное хищение топлива, организованное руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований на своей странице в Facebook. 17 ноября следователи провели обыски в главном управлении области и других структурных подразделениях ГСЧС региона, а также допросили должностных лиц ГУ ДСНС на Луганщине.

Факты возможной служебной халатности со стороны руководства ГУ ГСЧС в Луганской области привели к трагической гибели людей, уничтожению сооружений и зданий и лесных массивов летом и осенью 2020 года, говорится в сообщении.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Краматорске, установили, что в течение длительного времени в структурных подразделениях ГУ проводились манипуляции с пробегом спецтехники. Для этого использовались спецсредства для коррекции одометров автомобилей: их реальный пробег завышался, а топливо разворовывалось.

В итоге не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому специализированная техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать к местам возгораний.

По этой же причине силы ГСЧС, прибывшие в Луганскую области из других регионов, не смогли вовремя приступить к тушению пожаров.

В рамках досудебного расследования следователи ГБР провели ряд обысков в ГУ ГСЧС в Луганской области и его структурных подразделениях. Обнаружены и изъяты вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательное значение для уголовного производства.

Следователи открыли производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Виновным грозит лишение свободы на срок до 5 лет.