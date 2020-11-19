Британія відмовляється від продажу бензинових та дизельних авто

У Великобританії збираються накласти заборону на торгівлю новими машинами з бензиновими або дизельними двигунами. Про це повідомляє прем’єр-міністр держави Борис Джонсон, передає видання Reuters.

За словами чиновника, така заборона буде діяти на полях Британії вже з моменту 2030 року. Чиновник вказав, що така реформа повинна позитивно вплинути на навколишнє середовище держави.

Зокрема, серед головних цілей уряду британський прем’єр озвучив плани досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року.

Раніше про свою стратегію Джонсон вже розповідав в рамках спільного саміту країн “Великої сімки”.

Нагадаємо, що в Конгресі Сполучених Штатів Америки проголосували проти повернення Росії в G7: законопроект забороняє Америці будь-яким чином сприяти поверненню держави до складу «Великої сімки”.

За нормами законопроекту, повернення Росії в G7 можливе лише в тому випадку, якщо глава національної розвідки США разом з державним секретарем країни зафіксують факт того, що РФ більше не втручається у внутрішні справи Америки.