Зеленский пообещал западным послам, что Сытник останется директором НАБУ, несмотря на решение КСУ

В четверг, 19 ноября, в ходе онлайн-встречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского союза президент Владимир Зеленский пообещал, что директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник останется в должности после 16 декабря, несмотря на решение Конституционного суда по НАБУ, которые назначение Сытника признавалось неконституционным.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам главы государства, признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» сейчас не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ оставаться в должности», — сказал Зеленский.