Закриття шкіл неефективне для боротьби з COVID-19, – ВООЗ

Директор європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге виступив проти закриття шкіл в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Він назвав такі заходи неефективними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Клюге, діти та підлітки не сприяють розповсюдженню коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. Тому початкові школи повинні залишитися відкритими.

Зазначимо, це вже не вперше Клюге говорить про неефективність закриття навчальних закладів під час пандемії. Представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.