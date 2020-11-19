Мэр Ивано-Франковска согласился ввести «карантин выходного дня»

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о введении в городе жёсткого карантина на выходных.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Западный полюс».

«Суббота-воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему… По моему убеждению, этот карантин ничего не дает, нельзя говорить о каких-то серьезных последствиях этого, потому что 5 дней мы работаем в обычном режиме, а два как бы не работаем», — сообщил мэр.

Также Марцинкив отметил, что статистика заболеваемости в Ивано-Франковске стабилизировалась. На данный момент в больницах города находится 520-540 больных.