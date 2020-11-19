Ученые назвали четыре ранних симптома коронавируса

Британские и канадские ученые обнаружили четыре новых симптома, которые могут свидетельствовать о наличии Covid-19, когда сам человек еще об этом еще не догадывается. Среди них: проблемы с желудком, конъюнктивит, спутанность сознания и утомляемость.

Об этом сообщает Express.

Так, первый из симптомов – проблемы с желудком. Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает их. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяют потерю аппетита, тошноту, рвоту и боль в желудке.

“Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента коронавируса”, – сказал ученый, врач из Университета Альберты Митч Уилсон. Вместе с тем он призвал не игнорировать эти проявления.

Еще один признак инфицирования коронавирусом – конъюнктивит. Как заявляет Американская академия офтальмологии, они встречается редко – примерно в трех процентах случаев.

“Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость”, – объяснили американские специалисты.

Третий симптом коронавируса, по данным ученых, спутанность сознания. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

Еще одним симптомов коронавируса ученые назвали утомляемость. По данным исследователей Тринити колледжа в Дублине, она встречается примерно у каждого второго больного Covid-19 и может сохраняться до десяти недель.