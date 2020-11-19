Зеленский отреагировал на петицию владельцев «евроблях»

Президент Владимир Зеленский завил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.

Таким образом глава государства отреагировал на петицию касательно доступной растаможки автомобилей, которая набрала почти 27 тысяч подписей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Среди предложений, которые рассматривались, – законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога» (№ 3704) и проект закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№ 3706).

«По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя главы комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета министров Украины», – говорится в сообщении.

Также Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.