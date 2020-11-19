Бойовики висунули Україні умову для обміну полоненими

Обмін полоненими на Донбасі не відбудеться до погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактної групи (ТКГ). Крім того, таку дорожню карту має схвалити Верховна рада України.

Про це заявила представник окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дарина Морозова.

За її словами, на сьогодні переговори про обмін полоненими заблоковані.

“Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно узгодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінськими угодами”, – заявила Морозова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна наполягає на обмін полоненими “всіх на всіх” не пізніше 15 грудня. Пізніше був названий строк до католицького Різдва.

У вересні глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявляв, що обмін полоненими був заблокований з-за постанови Ради про місцеві вибори. Вибори пройшли 25 жовтня 2020 року, тому на сьогодні фактично вимоги російської сторони внести зміни в документ неактуальні.