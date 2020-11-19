Маленький Израиль не проиграл ни одной войны, а Украине всегда что-то мешает танцевать

С самого первого дня провозглашения независимости, Израиль вступил в войну. Потом было ещё десять войн. Израиль не проиграл ни одной, имея очень ограниченный человеческий ресурс — всего 9 млн человек (у соседей в десятки раз больше), не имея нефти и газа.

После арабо-израильской войны 1967 года, Израиль попал под эмбарго Англии и Франции на поставки вооружения и военной техники. Правительство взяло курс на построение собственной оборонной промышленности, и только за первые пять лет – к 1973 году производственная база израильского ВПК увеличилась в пять раз!

А уже к 1980 году израильская армия стала получать половину требуемого оружия и военной техники от местных производителей, включая самолёты, ракеты, корабли, радары, и пр.

Сегодня уже 75% потребностей израильской армии закрывает ВПК Израиля. При этом израильский оборонный сектор экономики настолько мощный, что только четвёртая часть его продукции остаётся в стране, а три четверти – идёт на экспорт в 50 стран мира. В 2017 году израильский ВПК заработал на продажах оружия 9,2 млрд долларов.

Израильский ВПК включает научно-исследовательские институты, государственные и частные компании. Все компании ВПК находятся под контролем министерства обороны Израиля.

Всего в обороной сфере работают более 150 тыс. человек. Большинство производителей представляют собой малые и средние (до 100 человек) предприятия.

Структурная основа ВПК Израиля, «хребет» израильской оборонки — три государственные корпорации: «Исраэль эйркрафт индастриз», «Исраэль милитари индастриз» и «Рафаэль», и две частные — «Элбит системз лтд.» и «Элисра груп». Только боеприпасная промышленность насчитывает четырнадцать предприятий…

Сейчас мне напомнят, что Штаты много оружия поставляют Израилю. Верно. Но и Израиль уже поставляет оружие в Штаты. В частности — наземные роботы и противоракетные системы.

А что у нас?..

Почему мы всегда «бедные и больные», и как тому известному танцору, нам всегда что-то танцевать мешает…