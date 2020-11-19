“Слуга народа” хочет стать членом Конституционного суда

«Слуга народа» и заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря подтвердила свое намерение участвовать в конкурсе на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады .

«Желание принять участие в конкурсе у меня есть. Я буду подавать свою кандидатуру. Думаю, что сделаю это в ближайшее время », – рассказала она.

Ранее о намерении выдвинуть Ольгу Совгир как кандидатку от «Слуги народа» на вакантную должность судьи Конституционного суда по квоте Верховной Рады заявляли первый заместитель председателя фракции Алексанр Корниенко, а также представитель президента в Конституционном суде, «слуга народа» Федор Вениславский.

«Если она решит подавать свою кандидатуру и предложит фракции, то, я думаю, что фракция поддержит ее точно, потому что она – абсолютный авторитет с точки зрения конституционного судопроизводства и с точки зрения конституционалиста. Во фракции к ней все обращаются за советами, и она дает свои рекомендации и выступает на фракциях … Поэтому, если она решит участвовать, я думаю, что это очень усилит Конституционный суд и будет очень положительным моментом », – рассказал Вениславский.

По его словам, сейчас народные депутаты из «Слуги народа» всячески мотивируют Совгир присоединиться к участию в конкурсе на должность судьи КСУ.

«Ее просто все толкают, что «Ты будешь хорошим судьей». А дальше решение за ней, но фракция ее точно поддерживает. Я вижу это сейчас даже по переписке членов фракции в чате», – рассказал он.

При этом Вениславский добавлял, что знает еще как минимум двух «слуг народа», которые не прочь побороться за кресло судьи Конституционного суда, однако их фамилии озвучить на камеру не захотел.

«Проявляли желание другие правоведы. Я думаю, что этот вопрос решится уже на фракции … Думаю, что некоторые специалисты в области конституционного права или в области права в целом, когда увидят уровень поддержки других кандидатов, то они, возможно, пересмотрят свою позицию быть судьями. Я знаю фамилии народных депутатов, кто хотел быть от нашей фракции, но я не думаю, что их нужно сейчас называть », – пояснил Вениславский тогда и добавил, что сам он становиться судьей Конституционного суда пока не намерен, ведь это «не отвечает его темпераменту».

Верховная Рада 6 ноября не смогла назначить судей Конституционного суда Украины по своей квоте.

В тот день на заседании успели рассмотреть только кандидатуры четырех претендентов на одну из двух вакантных должностей. В результате ни один из них не нашел достаточной поддержки, а затем на эту должность будут проводить повторный конкурс, в котором и может принять участие Ольга Совгиря.