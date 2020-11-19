“Укртрансгаз” докатился до фиктарей

“Укртрансгаз” до декабря перечислит “фиктивной” фирме газ на 2 млрд грн.

13 ноября Хозсуд Киева утвердил (определение суда опубликовано 16 ноября) мировое соглашение между дочкой “Нафтогаза Украины” “Укртрансгазом” и рядом частных фирм – ООО “Профи газ”, ПАО “Укрэнергосбыт” и ООО “ФК “Фин-инвест”.

По его условиям госкомпания перечислит фирмам газ на 2 млрд грн, а взамен получит 226 млн грн, которые ранее были списаны с ее счетов.

Мировое должно быть выполнено в три этапа. С момента утверждения в течении пяти дней “Фин-инвест” обязался перечислить “Укртрансгазу” 20,5 млн грн, а тот одновременно отдать 30,5 млн куб. м. газа компании “Профи-газ”. Спустя десять дней – по этой же схеме “Укртрансгаз” получит 80 млн грн, а отдаст 108 млн куб. м. газа. Третьим заходом – получит 125,5 млн грн и отдаст 166,5 млн куб. м.

Как писал “ОЛИГАРХ”, с 2019 года “Укрэнергосбыт” в судах требует вернуть ей 305 млн куб. м. газа. Поводом стал спор почти 20-летней давности между госкомпанией и “Укрэнергосбытом”, который входил в группу “Финансы и кредит” Константина Жеваго.

“Укртрансгаз” недопоставил жеваговской структуре 305 млн куб газа, в 2000-ом году Арбитражный суд Киева обязал осуществить поставку, но то решение так и не было выполнено. В конце 2019 года истцы реанимировали спор, добившись ареста счетов “Укртрансгаза”. А в начале 2020 года частный исполнитель Артем Пышный списал с них 226 млн грн на основании определения судьи Хозсуда Киева Сергея Стасюка. Затем все эти определения были отменены Верховным судом. Но госкомпания уже не смогла вернуть деньги.

Судя по всему, эти 226 млн грн нужны были лишь как формальный повод для мировой (чтобы стороны могли чем-то обменяться), а все успехи взыскателей за последний год, видимо, связаны с тем, что у них появились новые бенефициары.

После того как скандал вышел в публичную плоскость юристы Жеваго заявили, что они больше не имеют отношения к “Укртрансгазу”.

“Компания-бенефициар этого спора “Укрэнергосбыт” “была мошенническим образом украдена у господина Жеваго, незаконным рейдерским образом переоформлена на якобы нового владельца/бенефициара, который зарегистрирован на территории “ДНР”/”ЛНР”, – заявил Жеваго, не указав других деталей.

Согласно официальным данным, в марте 2018 года и. о. главы правления Сергей Михайлюк (выходец из группы Жеваго, был главбухом ОДО “Финансы и кредит траст”) купил у ООО “ТДМК” (оформлено на Анатолия Рекуна, также представляющего жеваговскую компанию “Финансы и кредит Лекс”) 90% акций “Укрэнергосбыта”. В ноябре 2018 года Михайлюк купил еще 10% у “Финансы и кредит лизинг” (оформлено на Стетекс Корп). Так он сконцентрировал 100% акций, которые затем продал киевским ООО “Тувисон” и “ООО “Эдли”.

В 2019 году обе фирмы были проданы зарегистрированному в Донецке Михаилу Каминскому (с 2020 года их бенефициар Игорь Нелюба из пгт Десна Черниговской области). Наконец мировое соглашение с “Укртрансгазом” рядом с подписью Переломы поставил возглавивший в конце 2019 года “Укрэнергосбыт” Павел Самойленко, экс-директор “Феррум-импекс” из группы Жеваго. Также летом “ТДМК” подал иск в Хозсуд Киева, требуя признать продажу 90% акций “Укрэнергосбыта” незаконной. Судя по содержанию иска, у Жеваго считают, что именно Михайлюк их обокрал.

По информации издания “Экономическая правда”, которое в октябре писало о надвигающейся “мировой”, ощутимые подвижки со стороны частных компаний случились не без помощи Игоря Воронова – ранее он был известен как совладелец компании «Укргазвыдобуток» и совладельца сети фитнес-клубов Sport Life.

В любом случае бенефициары сделки, в результате которой “Укртрансгаз” потеряет миллиарды, приложили максимум усилий, чтобы скрыть себя. Так, формальный получатель газа, согласно мировой, “Профи газ” оформлен на Александра Терлецкого из села Мироновка Винницкой области. “Центр противодействия коррупции” ранее приводил Терлецкого в качестве примера фиктивного собственника: на того оформлено 237 компаний в Украине.

Владислав Боровиков

«ОЛИГАРХ»