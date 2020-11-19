Все футболисты сборной Украины в Киеве сдали негативные тесты на коронавирус. Даже те, у кого в Швейцарии он был позитивным

Накануне члены украинской футбольной делегации прибыли в Киев и сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех результаты оказались негативными.

В среду, 18 ноября, по прибытии из Швейцарии в Борисполь все члены футбольной украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

Все результаты отрицательные. В том числе и у футболистов «Шахтера» Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, у которых в Швейцарии тесты показали позитивные результаты.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко у себя в Twitter прокомментировал данную ситуацию так: «Я не знаю, в какие игры играет Швейцария и УЕФА. Если и у Мораеса, и у Кривцова негативные тесты в сертифицированной УЕФА лаборатории в Киеве».