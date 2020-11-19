“Энергоатом” вновь продал электроэнергию комбинату Ахметова с двойным дисконтом

Обособленное предприятие НАЭК «Энергоатом» – «Энергоатом Трейдинг», на аукционе 18 ноября продал Мариупольском металлургическом комбината им. Ильича 18600 МВт * ч электроэнергии с поставкой в декабре.

Об этом стало известно из сообщения “Наших грошей” со ссылкой на данные ТБ «Украинская энергетическая биржа».

Цена продажи составила 1285 грн за МВт * ч. В то же время на «рынке на сутки вперед» последнюю неделю цена составляет более 1600 грн за МВт * ч.

Таким образом, скидка к спотовой рыночной цены составила 20%. На конкурентных аукционах без ограничений обычно такие дисконты составляют не более 10%.

Всего на этом аукционе Энергоатома было только три участника. Такая низкая количество участников обусловлена тем, что это были так называемые «специальные аукционы», где установлены условия, согласно которым электроэнергию могут покупать только отдельные крупные предприятия. Министерство энергетики инициировало введение таких спецаукционов в начале июня и соответствующее решение было принято Кабинетом министров 12 июня.

Напомним, на аукционе 13 ноября «Энергоатом Трейдинг» по результатам аукциона заключил соглашения с ООО «Юнайтед Энерджи» и ООО «Д. Трейдинг» с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%. На этих сделках госпредприятие недополучило около 60 млн грн.

«Юнайтед Энерджи» входит в орбиту Игоря Коломойского, а «Д.Трейдинг» является трейдером группы ДТЭК Рината Ахметова. Мариупольский метзавод им. Ильича входит в холдинг «Метинвест», мажоритарным владельцем которого также является Ахметов.

Мариупольский метзавод уже получал от «Энергоатома» электроэнергию с нерыночным дисконтом. Например, на аукционе 11 ноября «Энергоатом» продал метзавода 37000 МВт * ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. На этой сделке «Энергоатом» получил у 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).