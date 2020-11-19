Минстратегпром ответило «Укроборонпрому» на обвинения о вмешательстве в работу

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности выразило удивились заявлению «Укроборонпрома» по поводу вмешательства в работу.

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

В частности, в министерстве считают заявление «Укроборонпрома» о вмешательстве в работу попыткой «позиционироваться» в качестве «эксклюзивного политического игрока», имеющего право определять приоритеты реформирования целой отрасли.

При этом в министерстве обвинили авторов заявления о вмешательстве в некомпетентности по поводу принципов деятельности ведомства.

«Возможно им неизвестно о продолжающейся в течение последних нескольких месяцев совместной работе представителей Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады и концерна, направленную на совершенствование существующей законодательной базы, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.