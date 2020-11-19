Это была просьба: В Минздраве объяснили совет предпринимателям идти работать в больницы

Заместитель главы Минздрава Ирина Микичак заявила, что когда предлагала предпринимателям малого бизнеса, которые лишились работы из-за карантина, временно идти работать в больницы, это была просьба о помощи.

Об этом она сказала в эфире программы «Мокрик по живому».

По словам Микичак, она в курсе, что ее заявление вызвало скандал и считает, что «это хорошо, что был такой резонанс». Она объяснила это тем, что люди услышали, что есть потребность в помощи.

«Мне жаль тех людей, которые так агрессивно настроены, и очень жаль, что среди них есть часть людей, которые и с образованием, и с пониманием, и так далее. Но, наверное, часть общества находится в непонимании, что происходит в больницах. Мое обращение не с предложением «идите ищите себе дохода», мое обращение было в том, чтобы помочь. Мы просим — помогите», — заявила Микичак.

Она добавила, что кроме медиков в больницах нужны IT-специалисты, строители, технологи, охранники и разнорабочие. Заместитель Максима Степанова сказала, что десятки профессий были всегда в дефиците в медучреждениях и сейчас в них нуждаются особенно.

Микичак уточнила, что это не ее личная инициатива и такая практика есть в Европе, в частности, в Польше.

«Более того, мы приглашаем на помощь не волонтерить, мы просим реально на рабочие места, у нас есть контрактная система. Это могло бы быть немного поддержкой для малого бизнеса. Конечно, это не доход, который есть в ресторанном бизнесе», — сказала она.

На брифинге Микичак говорила о низких зарплатах у медработников и объясняла это тем, что так «произошло исторически». По ее словам, если посмотреть на рейтинг зарплат, в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты, но там есть чаевые.

Она также задала риторический вопрос о том, на что люди «обиделись» и добавила, что если им не понравилась просьба о помощи, то они «действительно не понимают всей трагедии нынешней ситуации».

«Я не предлагаю альтернативы. Правительство работает, чтобы обеспечить бизнес экономическими гарантиями, как есть в европейских гарантиях. Но в силу того, что у нас есть много вакансий, мы попросили о помощи. Никто никого насильно не гонит», — сказала Микичак.

Она подытожила, что слова были неправильно истолкованы и «это однозначно была просьба».