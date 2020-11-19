Міністр інфраструктури Владислав Криклій незаконно передав в оренду порт у Чорноморську

Міністр інфраструктури вирішив не займатися довгим і складним процесом концесії порту в Чорноморську, його просто віддали в довгострокову оренду. Криклій очікує відставки і намагається по максимуму заробити, ось чому схеми стають примітивними.

Морська Палата звернулася до міністра інфраструктури Владислава Криклія з проханням з’ясувати обставини і вжити заходів щодо термінового розірвання угоди, яким паромний комплекс в морському порту «Чорноморськ» фактично передали в управління ТОВ «Автологістика» незважаючи на заяви про намір передати термінал в концесію на прозорому конкурсі. Про це повідомляє прес-служба Морський палати.

12 жовтня 2020 ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» і ТОВ «Автологістика» уклали додаткову угоду №2 до Договору про використання території підприємства», яке, на думку експертів Морської Палати, суперечить чинному законодавству України.

Зазначена додаткова угода, за своїм змістом, є прихованою передачею паромного комплексу ДП «МТП «Чорноморськ» в концесію або оренду без дотримання встановленого чинним законодавством конкурсного порядку, що суперечить принципам здійснення державно-приватного партнерства, визначеним Законом «Про державно-приватне партнерство».

Зокрема, угода суперечить принципу визначення приватного партнера на конкурсних засадах, крім випадків, встановлених законом, а також положенням Законів Про концесії та «Про управління об’єктами державної власності».

ТОВ «Автологістика» отримує право безперешкодно, на свій розсуд, використовувати не тільки територію паромного комплексу, а й технологічне обладнання порту (навантажувальні столи і рампи, підйомно-опускний міст) і техніку, причому вибір таких об’єктів фірма має право здійснити самостійно «згідно з існуючою практикою» або на свій розсуд, повідомляє Резидент.