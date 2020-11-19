В Мелитополе диагностируют повторные случаи заражения коронавирусом — как протекает заболевание

Несмотря на заверения некоторых медиков в том, что заразиться коронавирусом повторно невозможно, в Мелитополе уже зарегистрированы такие случаи. Начальник горздравотдела Лариса Сапрыкина говорит, что повторно болезнь у этих людей протекает тяжелее.

На сегодня в Мелитополе зарегистрировано уже два случая повторного заражения COVID-19. Недолгим иммунитет к коронавирусу оказался у мужчины и женщины возрастом до 60 лет.

— Первый случай — мужчина болел в первую волну. В апреле он переболел легко, а сейчас уже с пневмонией. Результат ПЦР-теста и тогда, и сейчас положительный. Второй случай — женщина, которая болела в августе и заболела сейчас. В августе легко, сейчас с пневмонией. Я не знаю, как это объяснить, но такое у нас уже есть. И это пациенты молодого возраста — до 60 лет, — сообщила начальник горздравотдела Лариса Сапрыкина.