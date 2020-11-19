На норковых фермах в Швеции нашли коронавирус: заражены люди и животные

После новости о мутации коронавируса у норок в Дании и соседних странах, на одной из норковых ферм Швеции заболевание обнаружили у животных и сотрудников. Точное количество зараженных неизвестно.

Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус получили, как сотрудники фермы, так и норки. Что касается масштабов вспышки, отмечено лишь, что заболело «несколько» человек и неопределенное количество животных.

Сейчас исследователи анализируют пробы анализов и пытаются понять, связаны ли случаи заражения людей и норок.

Напомним, после обнаружения мутаций коронавируса у меховых норок в Дании власти страны решили запретить такие фермы из-за опасности новой эпидемии. В качестве компромисса власти страны предложили запретить разведение животных. Отмечается, что перед выпуском приказа об уничтожении всех норок (17 миллионов животных) было решено проконсультироваться с партиями Enhedslisten, Radikale Venstre, SF и Alternativet. Теперь, когда соглашение поддержано всеми сторонами, правительство может издать приказ об уничтожении норок и запрете бизнеса по разведению до конца следующего года.