Во Львовской области полиция начала охранять терризбиркомы перед выборами

Полиция Львовской области взяла под круглосуточною охрану территориальные избиркомы. В области пройдут ряд вторых туров выборов местных глав.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Под охрану с четверга взяты девять терризбиркомов во Львове, Дрогобыче и в Городецком районе, где будут проходить выборы депутата Великолюблинского поселкового совета.

Напомним, что во Львове 22 ноября пройдет второй тур выборов мэра. В нем сойдутся действующий городской глава Андрей Садовой и кандидат от «Евросолидарности» Олег Синютка.