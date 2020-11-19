На Донбассе заметили новейший российский комплекс «Наводчик-2»

На оккупированной территории Луганской области впервые заметили новейший российский комплекс «Наводчик-2». Эту российскую технику зафиксировали в 12 километрах от линии разграничения.

Об этом сообщает «InformNapalm».

Первая информация о фиксации наземной станции управления комплекса «Наводчик-2» появилась в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Наблюдатели рассказали, что замеченный 10 ноября якобы комплекс радиоэлектронной борьбы на самом деле оказался пунктом управления беспилотниками «Наводчик-2».

Кроме того, волонтеры «InformNapalm» получили визуальное подтверждение задокументированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанному с БПЛА, удалось подтвердить, что оккупационные силы на Донбассе действительно используют комплекс «Наводчик-2». На фото также зафиксировали размещенные рядом со станцией управления ящики для хранения БПЛА.

Фото: снимок, на котором зафиксирован «Наводчик-2»

Отмечается, что «Наводчик-2» — это комплекс, предназначенный для разведывательных и специальных задач. В состав этого комплекса входят 7 беспилотников типа «Гранат» различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.