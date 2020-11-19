Малюська заявил, что обжаловать в суде штраф за отсутствие маски выйдет дороже, чем заплатить его

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, почему при гигантском штрафе за нарушение масочного режима взыскание применялось редко. Также он заявил, что сейчас проще заплатить небольшой штраф, чем судиться за его назначение.

Слова чиновника приводятся в Фейсбук министерства.

По словам Малюськи, закон, который устанавливал штраф за отсутствие маски в общественных местах в размере более 17 тысяч гривен массово нарушали по двум причинам: юридической и психологической.

«Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен был принимать суд. Однако из-за загруженности судей они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было», — пояснил министр юстиции.

Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен. К тому же оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического — штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.

«Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако имеет ли смысл судиться, если это выйдет дороже, чем заплатить штраф?» — сказал министр.