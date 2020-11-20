В Киеве нашли потерявшуюся старушку, которуе родные отказывались забирать домой

Семья из Житомирской области отказалась забирать домой свою бабушку, которую полицейские обнаружили потерявшейся в Киеве.

«Бабушка нам не нужна», — сообщили патрульным родные пожилой женщины, сообщает Патрульная полиция Киева.

Уточняется, что 18 ноября на службу 102 поступило сообщение об обнаружении потерявшегося человека. Охранник торгового центра рассказал полицейским, что заметил бабушку, которая долгое время бродила, была растеряна, выглядела очень устало. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Пообщавшись с женщиной, патрульные узнали, что она родом из Житомирской области и не понимает, как оказалась в Киеве. Полицейские позвонили к коллегам из соседней области и выяснили номера телефонов дочерей потерявшейся женщины, которая, как оказалось уже находилась в розыске как пропавшая без вести.

Радость инспекторов была не долгой, поскольку родные женщины заявили, что забирать ее не будут, потому что она им не нужна.

Пожилую женщину привезли в Шевченковское отделение полиции, угостили чаем и едой, оказали необходимую помощь.

В телефонном режиме инспекторы провели беседу с дочерьми, одну из них все же убедили приехать в полицию и забрать свою мать домой. Данная ситуация находится на контроле местного отделения полиции.

В полиции напомнили, что согласно ст. 51 Конституции Украины совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.