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СБУ предупредила вывоз зенитно-ракетного комплекса из Украины

20.11.2020

Правоохранители предотвратили вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК-М». Их хотели вывезти в одну из стран Западной Азии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что должностные лица одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля планировали вывезти товары военного назначения из Украины. Для сокрытия факта вывоза именно этих товаров они указывали неправдивые характеристики. На продукцию не было необходимых разрешений Госслужбы экспортного контроля Украины. 

Оперативники СБУ предупредили вывоз агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АК-М».

Участники схемы подозреваются по ч.1 статьи 333 (нарушения порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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