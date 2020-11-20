Врач объяснил, почему коронавирус в молодых пациентов проходит все труднее

В риске, в частности, люди с нарушенным обменом веществ, аллергики и астматики.

В Украине тяжелая форма коронавируса все чаще встречается у молодых людей в возрасте до 35 лет. В основном это связано с увеличением общего количества инфицированных в стране. Частые случаи коронавируса у молодежи не вызваны с мутацией COVID-19, потому что не изменился.

Об этом рассказал врач Тарас Жиравецкий в комментарии «Обозревателю».

По его словам, в настоящее время коронавирус поражает людей, у которых нарушен обмен веществ. Врач объяснил, что вследствие этого в организме происходит много процессов, в частности, изменяется уровень сахара, увеличивается вес, нарушается обмен холестерина.

Также в группу риска заражения коронавирусом, как уточнил медик, добавились аллергики и астматики.

«Инфицируется огромное количество людей по сравнению с тем, что было раньше. Поэтому увеличилось количество больных и среди молодых. Теперь риск тяжелого течения и в возрастной группе 35+. Нет такого, что половина больных старшие, остальные помоложе. Если днем у нас 1600 госпитализаций, конечно, молодых будет больше, чем когда госпитализировали 200-300», — пояснил Жиравецький.

Напоследок врач отметил, что люди не проходят нужных медицинских обследований, но считают себя здоровыми. И, советует он, проверять не два-три показателя, чтобы узнать больше информации о состоянии здоровья.