В Ирландии хотят уничтожить всех норок на фермах, даже не зараженных коронавирусом

Министерство сельского хозяйства Ирландии ведет переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех норок, которые были выращены после рекомендаций главного врача государства Тони Холохана.

Об этом сообщает The Irish Times.

Холохан рекомендовал уничтожить всех норок, которых в Ирландии всего около 12 тысяч. Несмотря на то, что среди них нет зараженных коронавирусом, есть риск того, что они могут заразиться и передать мутировавший штамм человеку, что негативно скажется на вакцинации.

Медик добавил, что по результатам тестирования на COVID-19 норок в Ирландии, случаев заболевания не было зафиксировано.