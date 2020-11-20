ЕС обвинил Россию в попытке подорвать суверенитет Украины

Европейский союз отреагировал на решение президента России Владимира Путина об упрощении признания «документов», выданных в так называемых «ДНР» и «ЛНР».

ЕС считает это еще одной попыткой Кремля подорвать суверенитет и независимость Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел.

В Евросоюзе призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках «Минска».

«Мы ожидаем, что Россия воздержится от действий, которые противоречат минским соглашениям и препятствуют полной реинтеграции неподконтрольных украинскому правительству территорий, а вместо этого полностью выполнит свои обязательства в рамках минских соглашений», — заявили в ЕС.

Кроме того, в ЕС напомнили, что в 2019 году была выпущена инструкция по обработке заявлений на получение визы от жителей ОРДЛО, которая призвана обеспечить уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.