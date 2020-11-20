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В Минздраве пока не знают, будут ли вакцинировать переболевших COVID-19

20.11.2020

В Министерстве здравоохранения Украины пока не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19. 

«Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, что переболели, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается», — заявил он.

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