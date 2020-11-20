Джулиани заявил о «едином плане» по фальсификациям выборов в США

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что нарушения на выборах 3 ноября не были отдельными. Они являются системными и происходили в соответствии с единым планом.

Как сообщает , заявление прозвучало 19 ноября на пресс-конференции.

По словам Джулиани, говорить о системности махинаций позволяют результаты расследования, проведенного штабом Трампа.



«Когда мы начали расследование, очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, — практически полностью одинаковые случаи. Для любого опытного следователя это свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами. Особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией», — сказал Джулиани.

Он также отдельно упомянул Филадельфию и Детройт, где, по мнению представителей Трампа, было особенно много нарушений.