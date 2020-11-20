«Слуга народа» Павел Халимон вымогал взятку 40 миллионов у бизнесмена, экс-депутата БПП Дмитренко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказала НАБУ в проведении расследования о получении взятки народным депутатом из фракции «Слуга народа» Павлом Халимоном.

Об этом говорится в материале программы «Схемы«

Депутатская неприкосновенность в Украине официально отменена с 1 января 2020 года. На практике контроль за судьбой дел против народных депутатов теперь оказался в руках одного человека — генерального прокурора. В данном случае — Ирины Венедиктовой, соратницы Владимира Зеленского.

Еще летом к ней обратились детективы НАБУ с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого они собирались зафиксировать возможное получение взятки заместителем главы президентской фракции «Слуга народа» Павлом Халимоном — поскольку узнали, что он вел переговоры с бизнесменом вокруг одного спора о доступе к государственным земельным ресурсам и в тех разговорах звучали договоренности о деньгах. Но Венедиктова отказала — поэтому спецоперация была сорвана.















Только в результате резонанса и когда это дело начали расследовать «Схемы», Венедиктова позволила начать уголовное производство в отношении Халимона. Но как отмечают журналисты, есть ли в этом смысл сейчас? Когда ключевое негласное следственное действие была сорвано, зафиксировать момент получения средств не удалось, а сам фигурант уже был предупрежден об интересе НАБУ к своим действиям?

И спросит ли об этом Зеленский главу ОГПУ Венедиктову в следующий раз, когда будет требовать отчета об обещанных посадках?