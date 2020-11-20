Elation Freedom объявлен первым в США гиперкаром с электромотором класса люкс

Компания Elation Hypercars, которая базируется в Северной Калифорнии, заявила о своем присутствии благодаря потрясающему суперкару под названием Freedom.

Он не будет издавать грохот V8 из выхлопных патрубков, но с 1 427 лошадиными силами должен быть безумно быстрым.

Компания также заявляет, что это первый электрический гиперкар американского производства, о котором мы поговорим чуть позже.

Elation сообщает, что Freedom использует монококовое шасси из углеродного волокна, оснащенное тремя электродвигателями, приводящими в движение все четыре колеса через фирменную двухступенчатую коробку передач.

В совокупности общая мощность составляет вышеупомянутые 1 427 л.с., но есть вариант для четвертого двигателя, который увеличивает мощность до ошеломляющих 1 903 л.с. Это не будет и тяжелый электромобиль, так как трехмоторная версия имеет целевой вес 1 650 кг.

Основатель и генеральный директор Elation Hypercars Карлос Сатуловски заявил, что Freedom имеет консервативное время разгона от 0 до 100 за 1,8 секунды и целевую максимальную скорость 418 км/ч.

Конструкция из углеродного волокна включает в себя 100-киловаттный аккумуляторный блок Т-образной формы в нижней части шасси для лучшего распределения веса.

Его подвеска с двойным поперечным рычагом имеет общие черты с автомобилями F1, а активные системы как для аэродинамики, так и для компонентов подвески способствуют боковому ускорению на 2,0g во время поворота.

Не выходя за рамки производительности, Elation Hypercars описывает двухместный суперкар как реактивный. Кожа авиационного класса и углеродное волокно заполнят интерьер, а индивидуальная настройка всего, от материалов до металлов и даже драгоценных камней, станет частью процесса персонализации для покупателей Freedom.

Точно так же другим менее важным аспектом характеристик электромобиля является запас хода – Freedom должен проехать 483 км на стандартной батарее или 644 на модернизированной батарее.

Любопытно, что для тех, кто любит стиль Freedom, но не любит электроэнергию, компания приготовила сюрприз. Вариант с двигателем ICE под названием Freedom Iconic Collection, оснащенный 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 750 л.с. Мощность по-прежнему будет передаваться на все четыре колеса, но без электрометров и аккумуляторной батареи вес упадет до 1 293 км.

Что касается того, что это первый гиперкар электромобиля американского производства, здесь все становится немного сложнее. С технической точки зрения, прототип Freedom находится в разработке, но еще не завершен. Есть еще одна калифорнийская компания Hyperion, которая разрабатывает собственный электрический гиперкар, и у нее есть действующий прототип под названием XP-1.

Однако XP-1 получает питание не от розетки – это автомобиль на водородных топливных элементах. Он также немного медленнее: разгон от 0 до 60 за 2,2 секунды и максимальная скорость всего 355 км/ч.