MELOVIN здивував рішенням поголити брови

Український виконавець MELOVIN вирішив поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

Варто зауважити, що нещодавно співак вирушив до Карпат заради зйомки у фотопроєкті, який розповідатиме про ментальне здоров’я людей.

Зокрема, аби у шанувальників не залишилося сумнівів стосовно правдивості нового образу знаменитості, у своєму офіційному фотоблозі чоловік оприлюднив відеоролик у якому продемонстрував, як повністю позбувається рослинності на обличчі.

У дописі MELOVIN зізнався у тому, що за своє життя мало чого втратив, тім багато чого набув нового. Зокрема, співак зауважив, що, на жаль, тема ментального здоров’я ігнорується в Україні.

“Я розповім, але переведу це в мистецтво.”

Також чоловік публічно нагадав шанувальникам про свою любов до них. Найцікавіше те, що своїх фанатів хлопець називає “меловінаторами”.

Підписники, зі свого боку, відповіли кумиру взаємністю та зазначили, що любитимуть його навіть без брів.