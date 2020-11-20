Папка за 720 грн и театральная мебель: журналисты проанализировали закупки «Феофании»

Больница «Феофания», где сейчас лечатся от коронавируса президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, тратит внушительные суммы на свое содержание, которые не всегда оправданы.

Об этом пишет «Апостроф» ссылаясь на данные в системе госзакупок Prozorro. Результаты анализа тендеров показали, что учреждение делало очень странные приобретения, например, папку за 720 гривен.

«В сентябре больница объявляла тендер на покупку папки за 720 гривен. В ноябре «Феофания» заказала комплект чехлов на офисные стулья «Сладкий сон» по 3750 гривен. Освежители воздуха, бритвенные станки, автомобильные запчасти и даже бензопила – вот позиции, на которые любит тратить «Феофания» деньги из бюджета. И на десерт: в феврале прошлого года больница заказала 66 театральных кресел, пару диванов и несколько столов на общую сумму 1,2 миллиона гривен», – отмечает издание.

Также, согласно отчетности за 2019 год, в штате больницы 30 бухгалтеров.

«Становится вполне понятным тот факт, почему при такой финансовой политике «Феофания» не спешит заключать контракты с Национальной службой здоровья», – подчеркивает издание.