В России арестовали трех человек, которые не признают распад СССР и РФ как государство

Центральный районный суд Волгограда (Россия) арестовал троих местных жителей, которые отрицают распад СССР. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Кроме распада СССР они также не признают существование России как государства. Россиян подозревают в организации деятельности экстремистской организации, название которой не раскрывается.

По данным местного издания «Высота 102«, организация называется «Союз Славянских Сил Руси» («СССР»), запрещенный в России с июля 2019 года.

По данным следствия, ячейкой экстремистской организации в Волгограде руководил 41-летний местный житель, который позиционировал себя как «Временно исполняющий обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

Участники организации выступали с пропагандой, что РФ — не государство и призывали отрицать действующие законы, а также склоняли людей «к противодействию деятельности органов власти всех уровней».