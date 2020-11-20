«Не знаю, как пережить ночь. Спасите!» Подробности смерти преподавательницы из Житомира

В Житомире от коронавируса умерла преподаватель Житомирского технологического университета Ольга Грабарь. Ей было всего 39 лет. За два дня до смерти женщина через соцсеть обратилась к мэру города с просьбой наладить ситуацию с поставкой кислорода в реанимацию 1-й районной центральной больницы, где она и находилась. Грабар сообщила градоначальнику, что в этот день тут восемь раз отключали кислород.

Однако, помощи Ольга так и не дождалась. У нее осталась семья и 11-летний сын.

Перед смертью просила кислород

39-летняя Ольга Грабарь умерла 17 ноября в реанимации 1-й районной центральной больницы Житомира. За два дня до своей смерти в Facebook она обратилась к мэру Сухомлину с просьбой дать кислород.

«Для людей в реанимации на ковид-19 уже нет кислорода!! Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!!! Вмешайтесь!!! Я знаю вы в этом городе можете все!!!! Я не знаю, как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще!!!! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!!! Бедные врачи в реанимации не знают, что делать!!! Спасите!!!» – написала женщина.

Под постом Ольги заместитель мэра Мария Мисюрова ответила, что проблема с кислородом уже решена. Однако Ольга умерла через два дня после этого.

В больнице свою вину отрицают

В больнице уверяют, что Ольга умерла не от недостатка кислорода. По словам медицинского директора этой больницы Андрея Волкова, преподаватель находилась у них в реанимации со 2 ноября, у нее был подтвержден коронавирус.

«Она с самого начала была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции, была на высокопотоковой вентиляции. То есть она получала не 10 литров кислорода, а 30 литров в минуту. Мы провели вскрытие, причина смерти – интенсивная тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА ). Это частое осложнение при COVID. Сам вирус вызывает тромбообразование во всех сосудах, и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии», – заявил Волков.

Также он сказал, что из-за похолодания на улице трасса с кислородом может замерзать и потому падать давление. «Есть технические моменты в системе. Сейчас начались заморозки и начали замерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом оно возобновляется», – говорит Волков.

Однако в любом медицинском справочнике по лечению тромбоэмболии легочной артерии, в том числе и при коронавирусе, говорится, что для лечения требуется проводить кислородную терапию. То есть Ольге постоянно требовался кислород, чтобы остановить образование тромбов.





В этой больнице не хватает кислорода

Незадолго до смерти Ольги, 10 ноября, мы готовили материал о ситуации с лечением коронавируса в больницах Житомирской области.

И как раз медицинский директор 1-й больницы Андрей Волков признавался, что у них есть проблема с кислородом. Больнице не хватало кислородных точек для подачи высокопотокового газа.

На тот момент в медучреждении работало 100 точек. Еще столько же готовились подвести. Для этого как раз монтировали кислородную установку. Оставалось провести трассы к корпусу больницы.

Однако Волков сетовал на то, что сейчас вся страна занимается одним и тем же, поэтому квалифицированных специалистов, которых в Житомире и так единицы, не хватает. «Поэтому на организацию дополнительных точек потребуется время. Чтобы как-то улучшить положение, сейчас закупаем кислородные концентраторы», – говорил Волков.

К тому же именно эта больница была практически заполнена под завязку пациентами. Там было занято 93% коек, и это при том, что ковидные отделения как раз расширили за счет закрытия соседних.

В Минздраве смерть женщины прокомментировали: Ольга находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату ИВЛ, но «сопутствующие заболевания не дали возможности спасти ей жизнь».

Очень хотела жить

Знакомая Ольги Грабарь рассказала, что молодая женщина очень хотела жить. «Она хотела жить и всем писала, что ей страшно», – говорит нам Анна.

Еще одна знакомая Ольги Галина Тарасюк выложила скрин переписки с ней вечером того же 15 ноября. Она отправила ей копию заявления чиновницы о том, что проблема решена. На что Грабарь ответила, что кислорода по-прежнему в больнице нет. «Нету. Может, завтра будет, но конкретно сегодня перебои», – написала Ольга.

У Ольги осталась семья – муж и 11-летний сын, которого она очень любила и гордилась им. Недавно семья отметила день рождения сына. Тогда мама написала: «Уже 11 лет как моя жизнь стала полноценной и осознанной. Моя радость, моя гордость, мой самый лучший мальчик», – написала Ольга. Это стало последним поздравлением от мамы для ее сына.

Сама женщина преподавала в Житомирском государственном технологическом университете. Она была кандидатом наук, доцентом кафедры программного обеспечения.

А в свободное время увлекалась выращиванием цветов. У нее на страничке есть много фото роз, которые она обожала. К тому же вся семья очень любила ходить в лес и собирать грибы.