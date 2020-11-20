«Совсем не изменилась»: предполагаемая любовница Путина вышла в свет после долгого перерыва

Известная российская гимнастка и «медиаменеджер», которую британские журналисты считают женой 68-летнего президента РФ Владимира Путина и человеком, уговаривающим его оставить в будущем году свой пост, после долгого перерыва вновь появилась на публике.

Ее сфотографировали вместе с прославленным тренером по художественной гимнастике Ириной Винер

Снимок появился на фанатской .страничке спортивного педагога.

Издание отмечает, что не совсем понятно, где был сделан кадр, но, судя по всему, это какое-то официальное мероприятие.

Ирина Винер надела черное платье, украшенное ниспадающими шестью волнами белыми бусами. А Алина надела обтягивающее блестящее платье, продемонстрировав, что находится в прекрасной форме.

Свежее фото «любимицы» хозяина Кремля произвело в Сети настоящий фурор, ведь Алина долгое время не показывалась на светских мероприятиях.

Поэтому поклонники не поскупились на восторженные комментарии, отметив, что Кабаева, кажется, «нашла источник вечной молодости».